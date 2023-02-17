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台南抗旱會議 確認多項水庫工程利於水源調度

2023/2/17 11:27（2/17 12:01 更新）
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台南水情吃緊，台南市長黃偉哲已召開抗旱會議，確認多項水庫工程，以利水源調度運用。圖為南化水庫。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月17日
台南水情吃緊，台南市長黃偉哲已召開抗旱會議，確認多項水庫工程，以利水源調度運用。圖為南化水庫。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南水情吃緊，台南市長黃偉哲已召開抗旱會議，確認曾文、南化兩水庫聯通管、白河水庫第二期更新改善及南化水庫溢流堰加高等工程，以利水源調度運用。

黃偉哲指出，台南因經濟成長與產業發展，用水量逐年成長，今年每天平均用水量逾100萬公噸，抗旱會議就是要找出更多方法，讓中央、地方及民間共同攜手節水抗旱。

台灣自來水公司表示，將加強調度水源，確保公共用水無虞。水利署人員也說，目前中央持續在台南推動多項抗旱開源及調度工程，包括白河水庫更新改善恢復庫容量至2000萬公噸、南化水庫溢流堰加高增加1000萬公噸蓄水量、及曾文、南化兩水庫聯通管增加水源調度每天80萬公噸。

台南市政府發布新聞稿指出，以灌溉為主的白河水庫，民國54完工啟用，民國107年蓄水量僅剩900多萬公噸，如今透過陸挖清淤與水力排砂，恢復至1387萬公噸庫容量，未來將持續推動第二階段改善，提升庫容量至2000萬公噸，增加台南溪北農業與民生供水能力。

民國108年動工的曾文、南化兩水庫聯通管工程，目前進度約57%，預計113年底完成，讓曾文水庫及南化水庫供水系統間具備雙向備援輸水能力，有餘水庫系統可將充沛蓄水輸往另一水庫，互補有無，以支援台南溪北農業與民生用水，讓水源調度更彈性。

黃偉哲表示，政府必須以身作則帶頭節省自來水，主動使用回收水，工業產業用水大戶也應擴大運用回收水及RO水，以確保台南公共用水無虞。（編輯：謝雅竹）1120217

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黃偉哲
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