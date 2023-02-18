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金融時報：美台將舉行閉門國安會談 AIT主席換人
首頁 / 地方

桃市客家文化基金會將改組 歌王謝宇威出任董事

2023/2/18 15:49
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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市政府人士今天指出，桃園市客家文化基金會將大幅改組，董事名單包括金曲客語歌王謝宇威等人，副執行長將由媒體人陳曉卿出任，最新一屆的董監事名單將於近日公布。

由桃園市政府客家事務局捐助成立的桃園市客家文化基金會，市府人士表示，基金會將大幅改組，根據組織章程規定，董事長由桃園市長張善政兼任，執行長由客家事務局長林昭賢兼任。

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市府人士指出，現已敲定的桃園市客家文化基金會董事名單，包括「看見．齊柏林基金會」的前營運長李儒林、沈春池文教基金會副秘書長范姜泰基，以及曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的謝宇威，謝宇威的父親是桃園新屋的知名畫家謝孝德，也是客家文化界的重量級人物。

桃園市客家文化基金會副執行長人選，市府人士表示，將由長年關心客家議題的媒體人陳曉卿出任，陳曉卿是客家人，在媒體界服務超過17年，擁有台大經濟研究所碩士學位，學經歷完整。（編輯：戴光育）1120218

#謝宇威
#陳曉卿
#桃園市客家文化基金會
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