更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

為留住優秀師資 南投縣：代理教師核給完整全年聘期

2023/2/20 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投20日電）南投縣長許淑華今天宣布，為留住優秀師資，南投縣立高中職、國中小及幼兒園代理教師聘期將核給完整全年聘期，保障代理教師權益，符合學校用人需求，讓教師專注教學工作。

許淑華說，雖然縣府財源困絀，不過考量公平性及學生受教權，尤其南投縣的偏鄉小校代理教師比例高，希望藉由給予教師完整聘期來穩定師資，留住優秀教師，讓教師能專注教學工作，也展現南投縣照顧與重視代理教師權益的決心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許淑華指出，給予代理老師全年聘期，南投縣約需增加支出新台幣6292萬元，對各縣市而言，同樣會導致嚴重財政缺口，壓縮教育資源配置，呼籲中央對代理教師聘期、待遇及福利統一規定，依各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免擴大城鄉差距。

南投縣政府教育處統計，目前縣內代理教師國小有523人、高國中有124人、幼兒園有36人，共計683人適用完整全年聘期，預計每年將增加縣府人事費支出6292萬元。（編輯：黃世雅）1120220

#許淑華
#南投縣
#南投縣政府教育處
許淑華
議員指燈會交通爛到爆 北市府：已採應變措施北市議員許淑華挺蔡培慧 盼南投人選重生機會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族