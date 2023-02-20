為留住優秀師資 南投縣：代理教師核給完整全年聘期

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（中央社記者吳哲豪南投20日電）南投縣長許淑華今天宣布，為留住優秀師資，南投縣立高中職、國中小及幼兒園代理教師聘期將核給完整全年聘期，保障代理教師權益，符合學校用人需求，讓教師專注教學工作。

許淑華說，雖然縣府財源困絀，不過考量公平性及學生受教權，尤其南投縣的偏鄉小校代理教師比例高，希望藉由給予教師完整聘期來穩定師資，留住優秀教師，讓教師能專注教學工作，也展現南投縣照顧與重視代理教師權益的決心。

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許淑華指出，給予代理老師全年聘期，南投縣約需增加支出新台幣6292萬元，對各縣市而言，同樣會導致嚴重財政缺口，壓縮教育資源配置，呼籲中央對代理教師聘期、待遇及福利統一規定，依各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免擴大城鄉差距。

南投縣政府教育處統計，目前縣內代理教師國小有523人、高國中有124人、幼兒園有36人，共計683人適用完整全年聘期，預計每年將增加縣府人事費支出6292萬元。（編輯：黃世雅）1120220