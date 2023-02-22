彰縣推友善寵物空間標章認證 開放商家機關申請

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰縣推行彰化縣友善寵物空間標章認證，開放商家等提出申請；縣府指出，店家下載申請書後填寫完成郵寄或親送，通過後會核發標章給店家張貼，也會在網站公告供民眾查詢。

彰化縣政府今天上午在國立彰化師範大學寶山校區帕司咖啡舉辦記者會，宣布業者取得彰化縣第1家友善寵物空間認證，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣政府農業處長邱奕志以及彰化縣動物防疫所長董孟治等人。

王惠美接受媒體聯訪指出，毛小孩不斷增加，民眾把毛小孩當成自己小孩照顧，但許多商店仍不開放毛小孩進入，縣府因此推出彰化縣友善寵物空間標章認證，希望有更多店家加入友善寵物空間行列，民眾也教好毛小孩，讓民眾、毛孩與商家共創三贏。

彰縣府指出，只要是設址在彰化縣的機關團體、餐飲及遊樂機構業者，如願意開放飼主在遵守好「主人公約」條件下，可以帶毛小孩入店消費用餐等，甚至願意主動提供毛孩專用設備、服務和優惠，並協助宣導相關寵物教養觀念，即可申請認證為「彰化縣友善寵物空間」店家。

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縣府表示，有意加入的商家及機關團體可至彰化動防所官方網站下載「彰化縣友善寵物空間標章申請書暨聲明書」，填寫完畢並附上證明資料後，可郵寄或親送至彰縣動物防疫所申請辦理。

縣府指出，通過審核的機關除將核發「彰化縣友善寵物空間標章」貼紙，供張貼在大門顯眼處，也會在彰縣府網站、彰化縣旅遊資訊網等網站，更新彰化縣友善寵物空間商家名冊及地圖供飼主查詢，方便全台各地飼主帶毛寶貝樂遊彰化。（編輯：謝雅竹）1120222