屏東成立長照處 高醫長照研究中心主任陳桂敏掌舵

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣老年人口比例將近20%，已邁入超高齡社會，縣府率全國之先成立長期照護處，將於3月1日掛牌運作，首任長照處長由高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任。

屏東縣長周春米今天偕同首任長照處長陳桂敏出席記者會，同時宣布由原長期照護管理中心主任田禮芳擔任長照處副處長，希望藉由過往累積的經驗，讓長照處的業務迅速步上軌道。

周春米在記者會中指出，陳桂敏學經歷豐富，特別在老人健康、高齡長期照護等方面有深入研究，曾獲得美國Hartford國家老年醫學護理中心傑出老人護理教育獎，經過長時間深談、交換意見，決定力邀陳桂敏出任長照處長，相信未來可以為長輩提供更專業的服務。

周春米表示，屏東縣老年人口比例將近20%，已邁入超高齡社會，長輩安老問題日益重要，在前縣長潘孟安任內已建置392處村里照顧關懷據點，奠下良好基礎，上任後率全國之先成立長照處，希望提供更專業且全面的服務。

陳桂敏接受媒體聯訪表示，上任後將全力朝6大目標努力，包括在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導。長照服務無法一蹴而就，相信縣府團隊觀念一致的向心力，可以達成長者在地安老的照顧目標。

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陳桂敏說，在學術界耕耘26年，專業領域在高齡長照區塊，年輕時曾擔任護理師，因此更能了解現在台灣長照基層夥伴所面臨的挑戰。

陳桂敏是美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）老人護理學研究所博士畢業，現為高雄醫學大學長期照顧研究中心主任等職，專長包括老人健康促進、老人運動、輔助療法、老人護理、長期照護，曾獲美國Hartford國家老年醫學護理中心傑出老人護理教育獎、台灣護理學會傑出護理人員專業貢獻獎等。（編輯：謝雅竹）1120222