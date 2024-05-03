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屏東長照服務逾2萬人 5據點支持家庭照顧者

2024/5/3 13:28（5/3 13:41 更新）
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為減輕家庭照顧者負擔並提升照顧品質，屏東縣政府透過5處家庭照顧者支持服務據點，提供陪伴與照護技巧課程等多元協助。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月3日
為減輕家庭照顧者負擔並提升照顧品質，屏東縣政府透過5處家庭照顧者支持服務據點，提供陪伴與照護技巧課程等多元協助。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣長照服務使用者2萬1700人，為減輕家庭照顧者負擔並提升照顧品質外，縣府透過5處家庭照顧者支持據點，提供陪伴與課程等多元協助，照顧身心健康。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，1名婦人獨自照顧先天智能障礙、合併思覺失調症及憂鬱症的兒子，長達30多年親力親為，直到2年前，婦人年紀漸長、身體狀況因小中風急速退化，擔憂兒子照顧問題。

所幸在照顧管理專員協助轉介至家庭照顧者關懷據點，藉由個別心理諮商，穩固婦人心理健康，讓她肯定自我價值，並學習善用長照資源，減輕照顧負荷。

屏東縣長期照護處長陳桂敏表示，服務據點提供長照個案家庭個別性服務，如到宅照顧技巧指導、心理諮商服務、志工關懷服務、情緒支持團體等。

屏東縣5處家庭照顧者支持服務據點，有屏東縣私立椰子園老人養護之家、屏東縣長期照顧關懷協會、中華家庭暨社區展望協會、恆春基督教醫院、恆春旅遊醫院，若有需求的家庭照顧者可撥打1966詢問。（編輯：郭諭儒）1130503

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陳桂敏
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