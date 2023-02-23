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金門海洋悲歌頻傳 1週3起岸際死亡海豚擱淺

2023/2/23 14:17（2/23 15:26 更新）
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海巡署金馬澎分署第9岸巡隊23日在狗嶼灣岸際發現一隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，一週內已發現3隻死亡海豚。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月23日
海巡署金馬澎分署第9岸巡隊23日在狗嶼灣岸際發現一隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，一週內已發現3隻死亡海豚。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月23日
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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天在狗嶼灣岸際發現1隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，1週內已發現3隻死亡海豚。金門縣水產試驗所表示，3隻海豚都嚴重腐爛，無法判斷死因。

第9（金門）岸巡隊告訴媒體，除了今天在狗嶼灣岸際發現1隻死亡海豚，18日、19日也分別於金湖鎮峰上灣岸際、田埔岸際看到各1隻死亡鯨豚。已依照標準作業程序，先採樣後再就地掩埋。

水試所課長陳盈廷接受中央社記者訪問表示，這3隻海豚都是屬於露脊鼠海豚，從體長來看是未成年海豚，但因個體都嚴重腐爛，無法判斷死因；研判是隨著海流漂到金門岸際，已死亡一段時間。

金門縣水產試驗所從2019年4月起，自縣政府建設處農林科手中接下海豚處理任務；水試所表示，野外的海豚身上通常都有很多毛病，如寄生蟲、腸胃潰瘍等，但是否是致死原因，有待進一步研究。 另外噪音、食物缺乏也影響海豚的生存。因海流關係，每年3到5月，以及9、10月時最常見岸際漂來海豚等動物。

岸巡隊表示，海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）目前所處理海擱淺通報當中，多數是在離島海域發現，種類以寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨居多；民眾如在岸際發現海豚擱淺、大量海拋垃圾和不法捕撈行為，立即撥打118免費報案專線通報，海巡單位會同當地環保單位，派員立即處置。（編輯：黃世雅）1120223

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊23日在狗嶼灣岸際發現一隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，一週內已發現3隻死亡海豚。由於3隻海豚都嚴重腐爛，無法判斷死因。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月23日
海巡署金馬澎分署第9岸巡隊23日在狗嶼灣岸際發現一隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，一週內已發現3隻死亡海豚。由於3隻海豚都嚴重腐爛，無法判斷死因。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月23日
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