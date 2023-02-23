新北定向越野5月登場體驗運動冒險 2/24起報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市觀旅局指出，定向越野是將在雙北舉辦的2025世界壯年運動會正式競賽項目之一，市府將自5月起至9月，每月舉辦競賽組與體驗組活動，參與者需戴著指卡，參照定向地圖到各打卡點完成感應。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市觀旅局今天表示，結合運動與觀光旅遊資源，5月至9月將每月舉辦「2023探旅新北－定向越野活動」，24日起報名，規劃賽事地圖，讓民眾以不同冒險運動認識新北在地文化。

新北市政府觀光旅遊局今天舉行記者會指出，「定向越野」戶外運動有百年以上歷史，結合體力、智力等綜合技能，參加者透過專用地圖及指北針的輔助，在最短時間內，通過地圖上實地檢查點，最後回到終點的運動。

新北市副市長謝政達會中表示，透過運動結合觀光認識城市是很舒服的方式，新北市可透過萬金石馬拉松認識萬里、金山、石門區，鐵道馬拉松可體驗雙溪、貢寮區的美景，希望透過定向越野讓更多人認識特色的土地與故事。

定向越野，觀旅局指出，也是將在雙北舉辦的2025年世界壯年運動會正式競賽項目之一，新北市府5月起至9月為止，每個月提供競賽組與體驗組活動，適合運動愛好者及親子家庭參加。

觀旅局表示，精選林口、瑞芳、新店、鶯歌、八里區等5個場次，越野範圍包括山林到水岸、時間從晨曦到夕陽，探索林口台地的天空之城、瑞芳猴硐的昔日礦業文史、新店碧潭堰的美景、鶯歌的陶藝山水及八里的淡水河夕陽。

定向越野賽事，觀旅局指出，參加者屆時可自由地在每個打卡感應點之間規劃想探索的路線，創造個人獨一無二的趣味旅遊與冒險體驗。

另外，賽事邀請定向越野前國手林冠宇擔任總監，每場限額400名，2月24日中午起開放報名林口場，相關資訊可以在新北市觀光旅遊網查詢。（編輯：戴光育）1120223