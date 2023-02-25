志工大台南 期許今年突破10萬大軍

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（中央社記者張榮祥台南25日電）為落實「志工大台南」願景，台南市志工人數從民國110年的6萬4092人，至今已成長至9萬6202人。社會局預估今年志工人數將突破10萬人，彰顯台南溫暖熱情友善助人志工精神。

依台南市政府社會局數據，截至目前志工團隊已增加至1611隊，志工總人數已達9萬6202名，其中65歲以上的高齡志工更有2萬4458人。

對於志工人數大幅度增長，市長黃偉哲透過新聞稿肯定不同領域志工們的奉獻及無私付出，體現「施比受更有福」人生真諦。期許各局處今年在志願服務推廣上，以齊心打造「10萬志工大軍」為首要目標，讓台南成為一個真正名符其實的志工城市。

南市社會局透過每年表揚、志願服務網站建置，鼓勵更多市民加入志願服務行列；同時強化「台南市志願服務推廣中心」服務量能及專業性，打造志推中心為志願服務「諮詢、推廣、整合與交流」平台。

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社會局說明，建置「台南市志願服務推廣中心」具有提供訊息平台功能，可協助所有志工小隊數據E化建置、每年審核製發榮譽卡近4500張、核發紀錄冊、編撰年刊等，讓民眾了解市府推動志願服務工作的現況及成果。

去年志推中心開辦12場次志工相關教育訓練課程，參與達737人次、提供2848位民眾志願服務相關諮詢服務。未來除持續強化原有的功能外，112年預計開辦20場次的實體教育訓練課程，並協助榮譽卡線上申請與推廣線上課程，讓台南在推展志願服務的同時也能兼顧環保。（編輯：孫承武）1120225