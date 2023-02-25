屏東燈節吸引逾200萬人次 舞鈴劇場、煙火秀演出

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2023屏東燈節開幕至今活動不斷，如今展期即將進入尾聲，25日晚間將有知名表演團體舞鈴劇場演出節目「南島天光」，再加上璀璨煙火秀，預計將會再掀高潮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東燈節活動不斷，縣府統計三大燈區合計湧入逾200萬人次，進入倒數閉幕週，今晚由知名表演團體舞鈴劇場演出，加上長達180秒的璀璨煙火秀，預計將掀起一波高潮。

屏東縣長周春米表示，屏東燈節自1月13日開幕迄今，活動吸引滿滿人潮，萬年溪、縣民公園、勝利星村三大燈區累計湧入超過200萬人次，不少民眾一來再來，228連假進入最後閉幕週，民眾要把握賞燈時間。

屏東縣政府發布新聞稿表示，今天晚間在縣民公園燈區，舞鈴劇場結合現地演出「南島天光」，由劇場導演及藝術總監劉樂群為屏東燈節創作，結合縣民公園工業遺址的場域魅力，打造象徵屏東依山傍海的水陸舞台，以春雷乍現巧妙呼應縣民公園主燈南境之光的太陽、風、雲、水元素。

縣府指出，演出結合宋坤傳藝及屏東多元共融的文化底蘊，來自部落呼喚描繪出屏東的母親山，化身為守護島嶼的女武神；民俗藝陣的神龍繞境、家將出巡，穿梭其中的光鈴融入周邊人文地景的光影藝術，充滿祝福與能量的鉅作，打造屏東專屬的南島慶典。

另外，今晚壓軸的百米特效煙火，以愛心、2023、翅膀、空中瀑布等各式造型，點亮屏東夜空燦爛，帶給現場觀眾豐富的視覺饗宴。

縣府提及，屏東燈節結束後，4月份屏東將迎來音樂浪潮，獨立音樂盛事「台灣祭」將於4月1日至3日在墾丁大灣遊憩區率先登場；4月7日至9日「屏東三大日音樂節」接力登場。（編輯：郭諭儒）1120225