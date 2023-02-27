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台南水道博物館引進AR技術 重現消失大煙囪

2023/2/27 16:42
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南山上花園水道博物館保存水道建設古蹟，超過9成建築設備維持原貌，但早年的指標建物大煙囪卻在70年代因安全考量拆除，台南市文化局引進擴增實境（AR）技術重現景象。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館以獨特建築工法及保存水道相關設備為大特色，從日治時期興建至今已百年，包括快濾筒、唧筒、天車等設備都仍維持原狀，但當時的指標性建物、高達36.6公尺的火力發電設施大煙囪，卻已在70年代因安全考量而拆除，目前僅存基座。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館開館後，一直想補齊這塊消失的歷史，在民進黨立委郭國文協助下成功向文化部爭取到經費，以科技還原方式，讓遊客以手機或平板電腦下載專屬APP，就可看到當年宏偉的煙囪樣貌。

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館方人員指出，除了大煙囪，只要在館內設有點位立牌處，以專屬APP掃描後，也可重現相關設備當年模樣，以煙囪而言，還可以看到當年內層防火磚、中層紅磚、外層鑄鐵的材質，讓遊客從趣味中獲得知識，是相當受歡迎的展示模式。

台南市文化局指出，近日接待一批到園區參訪的日本遊客，安排對方與透過AR重現的煙囪景象合影留念，讓日本遊客感到驚艷，也對台南保存相關文物的用心表達肯定。（編輯：黃世雅）1120227

#台南市文化局
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郭國文
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