更多編輯台推薦新聞：
Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

為考生加持 台南推出史上最強考運散策導覽

2023/3/1 12:27（3/1 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府推出史上最強考運散策導覽，走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及少見的韓昌黎（韓愈）等神祇，為考生加持。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日
台南市政府推出史上最強考運散策導覽，走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及少見的韓昌黎（韓愈）等神祇，為考生加持。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）繼去年農曆7月「台南最強女鬼」散步路線後，台南市政府今年再推出史上最強考運散策導覽，引導走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及少見的韓昌黎（韓愈）等神祇，為考生加持。

台南市長黃偉哲今天宣布推出台南史上最強考運散策導覽，3月11日起每週六由導覽人員引導走訪，共有10梯次200個名額，即日起開放線上報名，不只祈求考運亨通，也了解主管科考神明故事。

他指出，台南是宗教之都，合法登記廟宇逾1500間，未完成登記的還有很多，不論是學測、指考、甄試、學校考試、就業考試或公司行號面試，自己做好準備，也要神明加持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，市府以最有效、密集度及CP值最高的統計，推出最佳考運散策導覽，不只拜拜庇佑高中，還能品嘗美食，最佳路線都在這裡，

台南市政府發布新聞稿指出，考試7分靠實力，3分靠運氣，台南今年以文昌帝君神祉為主題，規劃助長考運的史上最強考運散策導覽路線，橫跨2個行政區，由中西區祀典武廟、赤崁樓魁星爺、赤崁樓大士殿，再漫遊到北區縣城隍廟及三山國王廟，也順道走訪赤崁樓及老街等古蹟景點，認識充滿故事性的台南。（編輯：卞金峰）1120301

#台南市
#黃偉哲
#台南市政府
黃偉哲
台南古都國際半程馬拉松5日開跑 近2萬人參賽安平瘖啞麵店老闆退休女兒接棒 黃偉哲親獻祝福
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族