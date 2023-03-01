為考生加持 台南推出史上最強考運散策導覽

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台南市政府推出史上最強考運散策導覽，走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及少見的韓昌黎（韓愈）等神祇，為考生加持。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）繼去年農曆7月「台南最強女鬼」散步路線後，台南市政府今年再推出史上最強考運散策導覽，引導走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及少見的韓昌黎（韓愈）等神祇，為考生加持。

台南市長黃偉哲今天宣布推出台南史上最強考運散策導覽，3月11日起每週六由導覽人員引導走訪，共有10梯次200個名額，即日起開放線上報名，不只祈求考運亨通，也了解主管科考神明故事。

他指出，台南是宗教之都，合法登記廟宇逾1500間，未完成登記的還有很多，不論是學測、指考、甄試、學校考試、就業考試或公司行號面試，自己做好準備，也要神明加持。

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黃偉哲表示，市府以最有效、密集度及CP值最高的統計，推出最佳考運散策導覽，不只拜拜庇佑高中，還能品嘗美食，最佳路線都在這裡，

台南市政府發布新聞稿指出，考試7分靠實力，3分靠運氣，台南今年以文昌帝君神祉為主題，規劃助長考運的史上最強考運散策導覽路線，橫跨2個行政區，由中西區祀典武廟、赤崁樓魁星爺、赤崁樓大士殿，再漫遊到北區縣城隍廟及三山國王廟，也順道走訪赤崁樓及老街等古蹟景點，認識充滿故事性的台南。（編輯：卞金峰）1120301