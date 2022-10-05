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台南開辦「我心目中的米其林」 挖掘在地美食

2022/10/5 11:17
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（中央社記者張榮祥台南5日電）2022「米其林指南」名單8月揭曉一度引起熱議，台南市10月則開辦「我心目中的米其林」，讓人票選30處市集及50個攤位，挖掘在地特色美食。

台南市長黃偉哲今天在「台南慶雙十，市市都好食」心目中美食米其林記者會指出，台南素有「美食之都」稱號，市民心目中多有私房美食遍布在街頭巷弄間，之前雖未受「米其林指南」青睞，但台南人都有自己的米其林美食，傳統市場更是臥虎藏龍，有著許多隱藏版美食等著發掘。

台南市政府發布新聞稿指出，市府接續8月「台南樂活市集小旅行－跟著美味去旅行」，由台南人領路走訪傳統市場及品嚐隱藏版美食後，10月1日再推出「台南樂活市集名攤超星海選－我心中的米其林」網路票選活動。

這場票選活動規劃30處市集及50個攤位，包括排隊店家、美食部落客推薦、年輕人最愛、懷舊味道、五星名攤等，時間是10月1日至23日，民眾可票選自己喜歡的市場及攤位，還能參加抽獎。

市府表示，民眾可依CP值、現代感、舒適度、懷舊性、最道地等多種評比項目，選出心目中的市場及攤位，分享台南在地美食名單，展現市場美食魅力。（編輯：黃世雅）1111005

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