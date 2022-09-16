黃偉哲行銷旅遊觀光 開箱影片「台南一百種生活」

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（中央社記者張榮祥台南16日電）迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，台南市長黃偉哲今天開箱台南旅遊系列影片，以「台南一百種生活」及「市場米其林週記」行銷台南。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心開箱「台南一百種生活」及「市場米其林週記」台南旅遊系列影片，大力推廣台南觀光、自然和人文特色，且以在地人角度探索府城之美，讓遊客充分了解台南無比魅力。

黃偉哲表示，系列影片詮釋台南生活縮影，不論是山邊、海角，商業區或農業區，台南生活絕對不只100種；舉凡建築、設計、文學、生活品味等，都值得細細品嚐，愛上台南的理由可以有幾百種。

黃偉哲同時大推台南美食，他說，2022米其林指南，台南首次44家進榜，非常具有參考價值，台南要搶先布局各大海外旅遊市場。

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台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，「台南一百種生活」系列影片共拍攝9集，以「短版百科全書」、「會動的維基百科」為概念，展現台南自然與人文特色，凸顯濃厚人情味、歷史建築等在地特性，有中文及英文版本。

「市場米其林週記」也有9集，以「市場的美食家」、「市場米其林」為主軸貫穿系列影片，探索市場美食、名攤，並認識在市場長大及生活的職人，進而行銷台南公有零售市場。（編輯：郭諭儒）1110916