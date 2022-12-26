台南古蹟新商品 熱蘭遮堡薯條＆脆薯限定獨賣

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」即日起台南限定獨賣！包裝以17世紀大員及熱蘭遮堡鳥瞰圖、荷蘭畫家維梅爾畫作「戴珍珠耳環的少女」及「倒牛奶的女僕」，呈現當時城市與荷蘭人物風貌。

「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」即日起台南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區等7處古蹟景點。掌握台南限定紀念商品最新訊息及活動詳情，鎖定台南市文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

台南市長黃偉哲也現身安平古堡，與議員李啟維等人，以及名畫Cosers一同為台南古蹟限定新商品代言。黃偉哲現場搶先品嘗新產品滋味，直呼好吃，推薦購買民眾一定要吃裡面的零食，再把包裝保存起來紀念。

「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」響應台南400年，文化局再度與「聯華食品」攜手合作，以別出心裁的包裝，呈現17世紀時大員市鎮及熱蘭遮堡的風貌。

黃偉哲說，南市府持續開發台南古蹟限定商品，過去曾經推出以孔廟、媽祖、魁星等為主題的文創商品，受到各地消費者喜愛，這次呼應台南400年，在2022年底推出全新古蹟商品也別具意義。

文化局新聞稿表示，近400年前「熱蘭遮堡」的興建，不論是在庶民生活、語言、文化和建築等層面，均為台南帶來嶄新改變，具有重要歷史價值。

近年來台南古蹟限定商品不斷開發，將台南相關歷史人物、古蹟、傳統民俗、藝陣文化、廟畫版畫藝術等與休閒食品、生活用品等跨界合作，希望能讓古蹟與歷史故事更沒有距離、融入現代生活。（編輯：孫承武）1111226