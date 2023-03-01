水情吃緊聲中 澎湖海水淡化廠正常供水佔比60%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣中南部縣市水情吃緊，外島的澎湖，所幸有海水淡化廠供水支援，供水正常，讓以往最常見的缺水的問題，獲得大幅改善。中央社 112年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣1日電）台灣南部縣市水情吃緊，外島的澎湖，所幸有海水淡化廠供水支援，每天供水正常、佔比60%，讓以往最常見的缺水問題，獲得大幅改善。

自來水公司澎湖營運所表示，澎湖本島目前一天的供水量，約在3萬噸左右，其中海水淡化廠供水有1萬8000噸，佔比60%，其餘1萬2000噸由則水庫與深水井供應。

營運所主任曾合意接受中央社記者訪問表示，由於澎湖已近4個月未下雨，成功、興仁與東衛3座水庫的儲水目前僅剩下60萬噸，東衛水庫呈現低水位；七美水庫更是乾涸見底，庫底還長出雜草，島上野放的羊群還到庫底覓草，初期由水庫和深水井淡化供應，以解決供水問題。

曾合意指出，澎湖全島目前有5座海水淡化機組，總共為1萬8150噸的出水量，其中大馬公有1萬4000噸，另一部3000噸機組還在施工中，望安和西嶼2鄉各有400和750噸的機組，七美鄉900噸機組尚在趕工中，完成後，供水問題可望紓解。（編輯：陳仁華）1120301