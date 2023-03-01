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嘉縣連2起衛生工程行偷倒水肥污染環境 逮人送辦

2023/3/1 14:14
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉縣檢警環聯手，1、2月連續查獲2起衛生工程行隨意偷倒水肥污染環境案件，造成滿天臭味，行為人已違反廢棄物清理法，將面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，1月17日接獲通報中埔鄉某溝渠遭偷倒水肥，立即派員會同當地派出所警員至現場稽查，到場時雖未發現行為人，立即展開蒐證，調閱路口監視器，查獲邱姓行為人，依法移送司法機關偵辦。

另外，2月17日又接獲通報新港鄉某農地有遭偷倒水肥情形，會同當地派出所警員至現場，當場查獲楊姓行為人及犯案車輛，除行為人以現行犯移送法辦外，犯案車輛亦遭查扣。

環保局長張輝川說，環保局持續與檢警調緊密合作，加強廢棄物非法棄置查緝及各大路口攔查；此次查獲2起案件，行為人所駕駛的犯案車輛皆為衛生行所有，收取社區及家戶水肥後傾倒至鄉間溝渠、農田，污染環境。

張輝川強調，偷倒水肥已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將面臨5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1120301

#張輝川
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#嘉義縣
張輝川
張輝川就任嘉縣環保局長：嚴查北部廢棄物南竄
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