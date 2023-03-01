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屏東長期照護處成立 6大方面共創在地安心共老

2023/3/1 14:33
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣老年人口比例近20%，已邁入超高齡社會，縣府率全國之先成立長期照護處今天揭牌，由原高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任處長，將以6大面向共創在地安老。

屏東縣政府今天舉行長期照護處成立暨揭牌典禮，由縣長周春米主持，她致詞指出，屏東縣高齡人口比例趨近20%，因應超高齡社會來臨，為讓長者及家人可以安心、放心、寬心的一起變老，推動長照政策，在既有基礎下更多元且全面因應，將醫療衛生及社會福利體系等相關資源整合串連，讓屏東的長輩可以一起在地安心共老。

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陳桂敏表示，以在地長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等6大重點工作為加強目標，希望不負鄉親期待，讓屏東成為安心共老的希望城市。

長照處依業務概況規劃設有3科，分別為照顧管理科、機構管理科、服務管理科，另有18個照管分站結合鄉鎮衛生所合署辦公，配置照管專員提供鄉親就近長照申請及諮詢服務，只要一通電話撥打1966，就可以申請服務。（編輯：卞金峰）1120301

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#周春米
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