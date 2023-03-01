桃園市8地點設置交通防撞筒 緩衝撞擊減傷亡

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桃園市交通局參考高快速道路類似設置經驗，擇定桃園市8處地點優先設置交通防撞筒，皆採用注水式以增加設備穩定性，可加強緩衝效果，將可吸收車輛撞擊力道，降低駕駛、車輛及道路設施損害。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市交通局今天表示，已在2月底前完成8處道路分隔島、陸橋地下道引道島頭及涵洞洞口的交通防撞筒設置，可吸收車輛撞擊力道，降低駕駛、車輛及道路設施損害。

桃園市政府交通局長張新福表示，為防護道路分隔島、陸橋或地下道引道島頭等實體設施不受車輛外力撞擊、保障用路人行車安全，交通局皆會設置「靠右行駛」或「分道行駛」標誌，並搭配「第三類危險標記」、「反光導標」、「交通桿」等安全設施。

張新福說，雖然這些標誌、安全設施皆設置在分隔島或島頭內，島頭前也有交通桿，但車輛仍有大力撞擊分隔島或島頭的風險，所以交通局參考高快速道路類似設置經驗，擇定桃園市8處地點優先設置交通防撞筒。

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張新福指出，防撞筒依規定，高度至少有85公分以上，橫斷面為圓型或近似圓型，底盤應較底部為寬並與筒身一體成型，筒身應水平環繞各寬15至20公分的橙色及白色或銀白色反光材料，增加警示效果。

張新福說，交通局所設置的防撞筒皆採用注水式以增加設備穩定性，可加強緩衝效果；交通防撞筒的設置目的，是希望減緩車輛撞擊道路實體設施所產生的損壞及人員傷亡，後續將持續擇定適合地點，設置防撞筒以維護用路人行車安全。（編輯：李錫璋）1120301