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嘉義林管處植樹節活動 發票可換苗木

2023/3/1 16:43
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森活圈」主題，於3月舉辦11場贈苗活動，預計送出6000株苗木，包括可做香辛料的土肉桂；拿1至3月紙本發票就可換樹苗。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，3月將舉辦11場贈苗活動，首場4日上午10時起在觸口自然教育中心（南區樹木銀行）舉行，現場贈送民間認為可趨吉避凶的吉祥植物蘄艾（芙蓉菊）以及富含肉桂醛、可作為香料的土肉桂等樹種計1000株苗木。

另外，贈苗活動還包括11日在台南市漁光島、12日在嘉義縣荷苞嶼生態園區等場次，各場次贈送樹種、詳細場次表，可向嘉義林管處洽詢。

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嘉義林管處表示，民眾只要拿1至3月紙本發票就可換樹苗；7日至10日在嘉義大學蘭潭校區舉辦的4場贈樹苗活動，需3張1至3月紙本發票兌換1株苗木。其他場次只要1張發票即可兌換1株苗木，最多兌換2株，數量有限送完為止。

嘉義林管處長張岱表示，為了響應減塑政策，贈送的苗木皆使用環保可分解容器，同時請民眾自備提袋領苗，讓植樹綠美化不只能達成減碳的美意，更落實環保永續。（編輯：謝雅竹）1120301

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