76歲漁民夫妻出海捕鰻苗 膠筏擱淺獲岸巡救援

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花蓮一艘膠筏1日晚間8時許出海捕鰻苗，因距岸過近，擱淺於花蓮溪口南岸岸際，船上2人受困，岸巡人員獲報後趕往將漁民接駁回岸上。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈傳真 112年3月2日

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮一艘膠筏昨晚出海捕鰻苗，因距岸過近，擱淺於花蓮溪口南岸岸際，船上2人受困，岸巡人員獲報後趕往將漁民接駁回岸，膠筏確認無油污外洩後，今天將由友船協助拖帶進港。

76歲廖姓船長昨天帶著妻子到花蓮溪出海口捕鰻苗，因晚間東北季風增強、無法控制航向，導致膠筏擱淺，2人受困船內。目擊民眾看船隻疑似擱淺，趕緊通報。

海巡署東部分署第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所長少校彭鈺淳今天指出，昨天晚間8時5分接獲通報，立即派員前往救援，將受困2人接駁回岸際，所幸沒有造成傷亡。

彭鈺淳表示，經確認膠筏沒有漏油狀況，便原地固定，預計今天由友船將擱淺膠筏拖帶進港。

花蓮縣政府農業處指出，根據「鰻苗捕撈漁期管制規定 」每年3月1日至10月31日，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕鰻苗，但花蓮縣、台東縣除外，不受禁捕期限制。（編輯：方沛清）1120302