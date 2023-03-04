九蛙現身 台電：日月潭蓄水7成維持正常

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）日月潭九蛙現身，外界關注水情吃緊，台電今天表示，九蛙疊像僅供參考，目前日月潭水庫水量尚有7成，台電將持續與水利署合作妥善調度水資源，同時審慎規劃春季的水力發電，確保供電穩定。

日月潭為水力發電水庫，由於水力抽蓄發電關係，日月潭水位同一天也會有落差。另外，「九蛙疊像」是日月潭知名景點，遊客常將之視為潭區水情指標。

台電說明，今天上午日月潭水庫水位約743.89公尺，蓄水量為72.1%，而九蛙第9隻高度為745.9公尺，雖已全露，但潭區水量尚有7成以上。

台電進一步解釋，因應再生能源持續發展，白天太陽光電大幅增加，位於日月潭的大觀二廠及明潭電廠抽蓄水力機組也配合轉型，支援夜尖峰時段用電需求，運轉模式改為二抽二發，藉由蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，因此九蛙疊像水位在上午和傍晚都會隨發電而有所變化。

台電指出，日月潭水位會隨觀二、明潭兩座抽蓄電廠下池水位高低升降，過去抽蓄電廠下池水位在上午8時左右降至最低、日月潭水位上升，現在配合白天太陽光電發電及夜尖峰用電需求，抽蓄電廠白天時段持續以抽水模式運轉至下午3時左右，所以日月潭水位在上午8時會略低、下午3時左右最高。

台電表示，冬季雨量少，日月潭上游進水量低，但還是配合下游農業用水調整供水量，盼4、5月春雨及梅雨到來，可以挹注日月潭水位恢復正常。

台電最後強調，將謹慎調度水力機組，配合民生及灌溉需求供水並同時發電，發揮水資源最大效益不會浪費，且持續與水利署合作，保守因應未來水情變化。（編輯：張均懋）1120304