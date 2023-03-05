業者擬設儲能場引反彈 高市府：目前未核發任何執照

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）三地集團計畫在高雄鳳山設全國最大儲能場，引起地方里民反對。市府經發局今天表示，將與市民站在一起，目前經濟部相關單位並未核發任何執照，市府也未同意或核發任何執照。

根據媒體報導，全國最大儲能場將落腳高雄人口數最多的鳳山區，緊鄰的鎮北等里民反對，紛紛到市長陳其邁臉書留言，且目前有5000多人連署反對，市府與三地集團今天上午10時舉行說明會，針對里民疑慮提出說明。

高雄市政府經發局發布新聞稿指出，經了解，此案業者仍在規劃階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部相關單位並未核發任何執照，市府也未同意或核發任何執照。

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經發局表示，中央現行儲能設備案場驗證規範設置安全及消防指引是基本規定。既然此案周遭居民有意見，業者應再就居民意見提出妥適方案溝通協調後，釐清疑慮再進行後續作業。

經發局也強調，此案設置地區位屬都市計畫乙種工業區內，會要求業者充分揭露資訊、說明相關規劃，並與周邊民眾完整溝通，尊重居民意見。市府會與市民站在一起，依法把關，全力維護市民的居住安全。（編輯：方沛清）1120305