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台南賞櫻好去處 水道博物館花期近尾聲

2023/3/5 16:29（3/5 16:41 更新）
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台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花從2月開始陸續開花，數量最多的河津櫻花期即將結束。（台南市文化局提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花從2月開始陸續開花，數量最多的河津櫻花期即將結束。（台南市文化局提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花從2月開始陸續開花，數量最多的河津櫻花期即將結束，雖然還有富士櫻及八重櫻接力開花，但數量不多，館方提醒想賞花民眾把握機會。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，水道博物館從2016年起在專家協助下，先後於淨水池區栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻，其中大部分是河津櫻，由於栽種的位置就在停車場旁，相當容易親近，加上搭配日式風格建物形成美景，每年春節前後總是吸引不少遊客前往賞櫻。

館方人員指出，今年河津櫻花況可用「大爆發」形容，每天都吸引不少民眾前來賞花、拍照，初估從2月初至今已經吸引超過2萬人次遊客參訪。

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館方人員指出，河津櫻目前已逐漸凋謝，枝頭開始長出綠葉，等到綠葉布滿枝頭，花期就宣告結束，預計再過1至2星期就會結束。

館方人員表示，除了河津櫻以外，沿著淨水池區大階梯兩側的八重櫻，還有種在草原東側的富士櫻、淨水池附近的吉野櫻，雖然種植數量較少，但已有零星花朵開出，加上博物館區的花旗木也逐漸開花，此時能看到許多不同花種，喜愛賞花民眾不妨前往探尋。（編輯：黃世雅）1120305

#水道博物館
#台南市政府文化局
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