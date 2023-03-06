花蓮南北相距逾百公里 原住民就醫有交通補助

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花蓮幅員遼闊、地形狹長，為改善原住民就醫健康不平等，花蓮縣衛生局向衛福部爭取原住民就醫交通補助費，從2022年的新台幣100萬元增加到2023年134萬元經費挹注；以實際補助減輕原民鄉親負擔。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）改善原住民就醫健康不平等，花蓮縣衛生局向衛福部爭取原住民就醫交通補助費，從2022年的100萬元增加到今年134萬元經費挹注；以實際補助交通費用方式，減輕花蓮縣原住民負擔。

花蓮縣原住民人數冠全台，占全縣人口29%，花蓮幅員遼闊、地形狹長，南北相距137.5公里，且醫療資源及交通發展多集中於北區。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，讓花蓮狹長的地形不再成為鄉親健康的障礙，對於轉診或重大、緊急傷病就醫、入住長照機構及孕產婦產檢、生產就醫等交通費負擔能夠減輕，提醒原民鄉親多加運用。

衛生局長朱家祥表示，原民就醫交通補助2022年共服務原住民鄉親1165人次，其中針對孕產婦產檢、生產就醫交通補助達613人次，占總補助人次的52%，較2021年產檢就醫補助457人次，增加156人次。

衛生局透過持續宣導原住民孕產婦產檢就醫交通補助，提高孕產婦定時產檢的意願、降低因交通不便不願至北區產檢，讓距離不再是偏鄉民眾到醫院就醫需要面對的挑戰，進而及早發現高風險孕產婦，降低新生兒風險。

除了孕產婦產檢生產外，凡是居住在花蓮縣因為轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病就醫的原民鄉親、入住住宿式長照機構或參加各項預防保健檢查（成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等）結果呈現異常須進一步轉診到醫院檢查等條件，都可以申請交通費。

補助條件需要符合住家離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可以由本人或家屬攜帶相關文件申請補助費，補助金額以距離醫院公里數區分，每次為600元至1000元，申請次數每人每年不能超過10次、每季則不能超過3次。

入住住宿式長照機構以每人每年2次為限，居住地離最近機構路程達20公里以上未滿40公里者，補助就醫交通費每人每次800元，40公里以上，補助就醫交通費每人每次1600元。

2023年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起到經費用使用完畢為止，補助條件及各項相關申請資訊可上花蓮縣衛生局官網查詢或直接洽當地衛生所。（編輯：陳仁華）1120306