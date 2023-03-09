思念有處安放 陽明山及富德納骨塔時空郵筒回歸

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台北市殯葬處在陽明山及富德納骨塔廣場設置的「時空郵筒」今年回歸，讓掃墓民眾可寫追思明信片，預計從11日起設置到4月5日，民眾所寫明信片將會妥善收集後火化。（台北市殯葬處提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年3月9日

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市殯葬處於陽明山及富德納骨塔廣場設置的「時空郵筒」今年回歸，讓掃墓民眾可寫追思明信片、蓋上郵戳後投進郵筒，跨越時空傳達思念。

台北市殯葬管理處副處長蔡名娟表示，時空郵筒從民國106年起開始設置，使用人數也漸增，不過前兩年因為疫情緣故，加上上山民眾也少，就暫時撤下；今年疫情緩和，便讓時空郵筒回歸。

時空郵筒將從11日設置到4月5日，而民眾傳遞思念的明信片，殯葬處會妥善收集後用火化掉。

另外，殯葬處另於富德公墓詠愛園樹葬區及陽明山臻善園花葬區，依現場地貌特色分別設置「追思亭」及「回憶欄杆」，現場提供卡片，讓民眾寫完思念後，親手掛在追思亭或回憶欄杆上。

殯葬處也提供「生命追思紀念網」線上進行追思，讓無法到現場的民眾，註冊登入後透過輸入親友姓名，在該網站上點選親友長眠區位，即可依據信仰，選擇中式或西式方式進行追思。

另外，公共運輸處也闢駛3月18、19、26日及4月1、2、3、4、5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車；行動不便及70歲以上年長者往返墓區，現場也配置復康巴士提供民眾免費搭乘。

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公運處提醒，除軍人公墓線班距為20至30分鐘外，其餘各線班距均為3至10分鐘，各線下山末班車時間為晚間5時發車。

此外，掃墓公車各線乘車處均搭設遮雨棚架，搭乘掃墓公車須佩戴口罩，公車業者會於每趟次出車完後，針對乘客接觸較頻繁之車內部分如扶手、拉環等以稀釋的漂白水擦拭，並每4小時以噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷等各掃墓公車候車處。（編輯：張銘坤）1120309