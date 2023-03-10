台中茂谷柑開拓海外市場 外銷馬來西亞啟運

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）開拓海外市場，台中市農業局今天表示，與農民團體及農民三方合作下，茂谷柑外銷馬來西亞，今天啟運一櫃（20公噸），後續也將出口至新加坡，今年預計外銷茂谷柑100公噸。

台中市政府農業局輔導農民團體外銷農特產品，東勢區農會及石岡區農會，今天在東勢果菜市場共同舉辦台中優質茂谷柑外銷馬來西亞啟運典禮，透過外銷平衡國內市場供需，穩定價格。

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農業局透過文字稿表示，台中市以椪柑與茂谷柑為柑橘類外銷大宗，茂谷柑產期自12月開始至翌年2月，栽培面積598公頃，年產量約1萬1010公噸，為全台第一大產區，主要種植於東勢、石岡及新社等區，茂谷柑皮薄細緻多汁、酸甜適中，入口後帶有柑橘的特殊香氣，受到消費者喜愛。

農業局說明，近幾年因新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、不穩定氣候等多重因素影響，茂谷柑外銷量能逐年減少，農業局輔導相關農民團體，年後持續將優質茂谷柑外銷至東南亞國家，打造台中水果優良品牌形象，國內民眾也可在好市多、全聯等通路購買。（編輯：郭諭儒）1120310