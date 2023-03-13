北市公托人員起薪3萬8 再增22處公辦民營托嬰

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長蔣萬安今天宣布，北市公辦民營托育人員起薪提高至3萬8000元，預估512名托育人員受惠，並預計增加22家公辦民營托嬰機構，希望將服務量能提高至2200多名。

蔣萬安今天視察南港托嬰中心，同時宣布台北市政府重新規劃公辦民營托嬰機構托育人員調薪方案。

蔣萬安說，目前中央是以新台幣3萬5485元作為公辦民營托嬰機構托育人員起薪標準，北市府將再依學歷和年資提高，以大學幼保相關科系畢業的托育人員來說，起薪將從3萬8000元起跳，也就是再加薪約4000元。

蔣萬安表示，行政院去年10月宣布，112年起將為全國公托托育人員加薪至每月3萬5485元，但此與非營利幼兒園的薪資水平仍有落差。因此北市府重新規劃，依學歷年資再加碼，另外將訂有考核調薪機制，確保表現良好的托育人員可以每年調薪，相信對第一線托育專業的精進和人員的久任穩定有鼓勵效果。

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社會局長姚淑文表示，社會局將全面要求公辦民營托嬰中心，將師生比自法定的1比5降至1比4，照顧更精緻，也會持續盤點中央及地方資源，投注提升準公共托育服務品質。

此外，目前北市共有81家公辦民營托嬰機構，收托服務1712名孩子，姚淑文指出，至115年預計將再增加22處、總數達到103家、增聘120名托育人員，服務量能提高至2200多名，歡迎有心投入托嬰服務的托育人員共同加入。（編輯：蕭博文）1120313