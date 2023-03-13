桃園忠烈祠迎來天照大神惹議 市府：將送回日本

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（中央社記者魯鋼駿桃園13日電）桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年迎來日本「天照大神」等神祇供奉，引發議論。桃園市政府表示，活動將告一段落，日本神祇將由主辦的委外廠商送回日本。

桃園忠烈祠去年委外廠商辦日本神祇文化相關活動，但忠烈祠裡供奉許多抗日烈士，許多學者、民眾批評，認為不妥。

桃園市政府民政代理局長劉思遠向中央社記者表示，天照大神是拜天皇，去年9月時為了辦「臘月燈籠祭」活動從日本請來，活動到今年2月28日結束，因此在今天早上由廠商將神祇收走、請回日本。

桃園市府民政局人員向中央社記者表示，由於桃園忠烈祠供奉的很多都是抗日烈士，日本天皇相對之下是戰犯，在忠烈祠拜天照大神有所衝突，近日經媒體報導後，確實收到許多民眾反映相關疑慮，除了修正管理要點，未來也會與委外廠商密切溝通，以更周延的作法活化歷史空間。

民政局人員表示，日本神祇已由廠商收回，至於用什麼方式送回、送往日本何處，將由廠商自行處理。

桃園市議員牛煦庭也接獲市民抗議，並主動聯繫市府表達，她表示，妝點神社意象並非不行，但OT（民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府）廠商自行決定在忠烈祠迎來日本神祭拜絕非妥適，建請市府儘速調整。

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書發文表示，「桃園神社供奉的神剛剛被請走了，礙於市府壓力默默就做了。日方搞不好也還不知道這件事，短短一天的時間突然神明就被請走！市府有先跟日方打過招呼嗎？沒的話冒犯國際禮節了吧！？」

一名詹姓網友在臉書發文表示，從小就去過桃園神社（桃園忠烈祠），看神社慢慢恢復以往風景，感到開心，但現在卻再也看不到那麼漂亮的神社，直呼「真的超難過的。」

也有網友發文說，桃園市忠烈祠暨神社文化園區本來就是個神社，是後來國民黨佔領台灣後才改成忠烈祠，他認為改回神社能活絡觀光。（編輯：李錫璋）1120313