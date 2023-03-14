辛亥隧道抓超速遭質疑恐釀車禍 北市擬提改善案

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國民黨台北市議員楊植斗指出，台北市政府在辛亥隧道設區間測速取締超速，因標誌牌面宣導不足等，恐讓駕駛急煞釀車禍。北市交通局14日表示，待評估報告出爐，預估1個月內提出改善標誌標線或增設牌面等方案。中央社記者劉建邦攝 112年3月14日

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員楊植斗指出，北市府在辛亥隧道設區間測速取締超速，但因標誌牌面宣導不足等，恐讓駕駛急煞釀車禍。北市交通局今天表示，1個月內提出改善標誌線或增設牌面的方案。

國民黨台北市議員楊植斗上午在辛亥隧道旁召開記者會時指出，北市府在辛亥隧道設區間測速科技執法後一度停用，去年2月間重啟，根據數據顯示，區間測速不僅未讓市民更安全，反而1年開出約1萬3000多筆罰單，總金額達新台幣1900餘萬元。

他表示，可能是因宣導牌面不足等狀況，導致進入隧道的駕駛急煞釀車禍，更讓民眾覺得北市府開罰單是為搶錢。

楊植斗指出，辛亥隧道是連接大安區及文山區重要幹道，文山區將興建社會住宅，第二殯儀館也正在擴建，往後會帶來車流，要求市府裁撤或提出改善方案，且要重新檢視全市設區間測速的地點。

台北市交通大隊副大隊長鄭榮安在現場接受媒體聯訪時表示，辛亥隧道區間測速科技執法是在民國109年1月啟用，當年4月間因資安狀況停用，經送檢後合格，去年2月21日重啟執法，統計至今年2月21日共發生31件交通事故。

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鄭榮安說，從109年至今，辛亥隧道每月發生車禍件數都是個位數、且無增減，隧道是連接大安區及文山區重要幹道，若隧道內發生車禍會搶救不易，才以科技執法限速，藉以降低車禍死傷並兼顧員警值勤安全，隧道出口兩側都有設科技執法警示牌面，將評估是否增設，也會多向外界宣導。

與會的台北市交通局交通治理科長林育生表示，根據統計數據顯示，透過科技執法釀成交通事故件數只是個位數，當然不希望民眾為避免遭取締超速而緊急煞車，會與警方討論設限速、警示標誌等牌面狀況，2週內評估報告出爐，預估1個月內提出改善標誌標線或增設牌面等方案。（編輯：戴光育）1120314