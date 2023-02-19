雪隧龜速車時速45公里 警：4年來最低速違規

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）國道警方昨天在臉書發文並上傳一張車輛在雪山隧道違規照，但這次不是超速，而是低於最低速限，時速僅45公里。警方今天表示，這是雪隧自啟用科技執法4年多以來，開罰最低速案件。

國道公路警察局昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁指出，比補班、補課更厭世的是，「龜速車擋在前面讓你氣pupu（意指生氣）」，隧道裡就那2個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流，後面被堵到天荒地老，「不囉嗦，還是只能代替月亮處罰你了」。

發文並附上違規車輛照片和說明，提到一輛休旅車行經國道5號雪山隧道北上21.1公里處時，此路段最低速限時速70公里，經雷達測定行速45公里，低於速限25公里。

文章發出後吸引許多網友留言，有網友說，時速45公里，要不要騎機車阿，也有網友支持加強取締龜速車，提到拜託抓多一點烏龜，限速70公里已經很低了。

國道公路警察局第9公路警察大隊頭城分隊今天表示，這起違規發生在去年10月中旬凌晨0時許，也是雪山隧道自啟用科技執法4年多以來，開罰最低速的案件。

警方說，依道路交通管理處罰條例規定，「行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限」，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

警方指出，警方在雪山隧道近幾個月平均每月取締約20餘件龜速車，呼籲駕駛人進入雪隧不要低於最低速限行駛，避免造成後方車輛壅塞及回堵，也不要超越最高速限行駛，以確保其他用路人安全。（編輯：張銘坤）1120219