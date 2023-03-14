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全國音樂比賽 嘉市北興國中唯一獲4特優

2023/3/14 15:32（3/14 15:51 更新）
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111學年度全國學生音樂比賽，嘉義市北興國中獲得管樂合奏及銅管五重奏A組和B組兩組4項特優殊榮，另外，在木管五重奏及男聲合唱團均榮獲優等，表現出色。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月14日
111學年度全國學生音樂比賽，嘉義市北興國中獲得管樂合奏及銅管五重奏A組和B組兩組4項特優殊榮，另外，在木管五重奏及男聲合唱團均榮獲優等，表現出色。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月14日
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）111學年度全國學生音樂比賽中，嘉義市北興國中獲得管樂合奏及銅管五重奏A組和B組兩組4項特優殊榮，為這次全國比賽各校的唯一，師生與有榮焉。

嘉義市教育處長林立生今天告訴中央社記者，嘉義市被稱為「管樂之都」，至今已舉辦30年的國際管樂節活動，是對於嘉義市在教育上的重視和肯定。

林立生指出，北興國中管樂合奏A組和B組，銅管五重奏A組和B組，在這次全國學生音樂比賽都奪得特優，擁有4項特優，為此次比賽各校唯一。

北興國中校長張仁澤指出，111學年度全國學生音樂比賽中，北興國中除了獲得4項特優殊榮外，另外，在木管五重奏及男聲合唱團均榮獲優等，在這次全國比賽共獲得4特優、2優等佳績，全校師生與有榮焉。

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張仁澤表示，北興國中管樂班在嘉義市國際管樂節深厚的基礎下成軍，幾乎每年都代表嘉義市參加全國學生音樂比賽，成績斐然。參賽以來，在管樂合奏A組已累積榮獲11年特優佳績。目前除了管樂班的持續經營下，更積極栽培校內管樂社團，已連續第2年榮獲管樂合奏B組特優佳績。

北興國中家長會長黃家豪表示，北興國中學生能夠獲得如此出色的成績，家長倍感欣慰和驕傲，希望能繼續為學生提供更豐富的學習機會，讓學生在未來學習領域中有更好的發展和成就。（編輯：謝雅竹）1120314

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