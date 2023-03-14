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在大安森林公園100次野餐 席地而坐有花相伴

2023/3/14 17:23
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市工務局今天表示，杜鵑花季開展以來吸引大批賞花人潮，而26日公園處將與大安森林公園之友基金會合辦「100次野餐日」活動，號召使用非一次性產品，進行「無塑」野餐。

工務局公園路燈工程管理處新聞稿表示，今年杜鵑花季從1日開展以來，吸引大批人潮前往大安森林公園賞花、野餐，而為讓更多民眾接觸到城市「席地而坐」的樂趣，與大安森林公園之友基金會再聯手合辦「100次野餐日」活動，邀請民眾攜家帶眷，一同到大安森林公園在花團錦簇的草地野餐，享受愜意的午後時光。

公園處長黃淑如表示，杜鵑是北市的市花，從民國105年開始推動杜鵑花長期種植計畫，每年以種植10萬株為目標，至今在大安森林公園、二二八和平公園、新生南路、仁愛路等處已種植逾85萬株。

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黃淑如指出，「100次野餐日」活動號召使用非一次性、用後即丟的產品，來進行「無塑」野餐日，循環珍惜資源，減少製造垃圾，讓野餐成為有環保質感的新生活運動。

公園處表示，大安森林公園之友基金認養大安森林公園已逾7年，公園不噴農藥，利用管理蚊蟲棲地，施用蘇力菌及黑殭菌的生物防治法，兼設防蚊液站，成功壓制蚊蟲密度，同時引進日本樹木醫及歐美樹藝師技術，舉辦啄木鳥護樹及修樹活動和比賽，配合施肥、排水，使大安森林公園林木更加茁壯。（編輯：張銘坤）1120314

#大安森林公園
#黃淑如
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