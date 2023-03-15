防治褐根病有成 嘉市啟明公園種樹苗象徵重生

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嘉義市政府與林務局嘉義林區管理處15日在啟明公園舉辦植樹活動，市長黃敏惠（前右2）等人一起種下魚木、燈稱花、山芙蓉等樹種，象徵公園的「重生」。中央社記者黃國芳攝 112年3月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市政府編列經費防治樹木的「樹癌」褐根病，目前啟明公園有褐根病樹種病根已根除，市府與嘉義林管處今天在啟明公園舉辦植樹活動，並種下樹苗象徵公園「重生」。

嘉義市政府與林務局嘉義林區管理處今天在啟明公園舉辦植樹活動，市長黃敏惠與嘉義林管處長張岱等人一起種下魚木、燈稱花、山芙蓉等樹種。

黃敏惠致詞表示，植樹活動主題為「蛻變與重生」，象徵啟明公園的褐根病防治有成，目前公園內有褐根病的樹種病根已根除，今天種下樹苗象徵啟明公園的「重生」。

黃敏惠指出，市府編列新台幣2000萬元經費，分3年進行褐根病防治工作，去年已執行4900平方公尺褐根病區域殺菌消毒，嘉義市積極防治褐根病，打造成為永續低碳城市。

嘉義市政府建設處表示，褐根病又稱「樹癌」，為台灣樹木最主要病害之一，因為有褐根病的樹木組織會腐朽，樹根變得脆弱，隨時會無預警倒伏，嘉義市防治褐根病區域包含吳鳳南路、友愛路、嘉義公園、蘭潭根公園、嘉油鐵馬道、文雅國小等處。

建設處指出，今年預計於忠孝路、興嘉公園、港坪運動公園等處辦理褐根病防治工作，避免褐根病擴散，維護樹木健康。

嘉義林管處今天在現場提供小葉赤楠、台灣五葉松共400株贈苗，民眾憑發票即可領取。18日上午將在北香湖公園廣場贈送1000株樹苗。（編輯：李錫璋）1120315