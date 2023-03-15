授旗112年全原運高雄代表隊 陳其邁宣布獎金加碼

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112年全國原住民族運動會24日起將在台北登場，高雄市長陳其邁（中右）15日授旗給高雄市代表隊，同時宣布今年全原運選手獎金將加碼。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）112年全原運將於24日27日在台北登場，高雄市長陳其邁今天授旗高市代表隊，並宣布今年獎金加碼，個人冠軍調升至15萬元，團體賽冠軍每人調升至5萬元，盼代表隊凱旋賦歸。

陳其邁下午出席「民國112年全國原住民族運動會大會聖火傳遞暨高雄市代表隊授旗儀式」，除授旗即將出征的高雄市代表隊外，也從台北市政府體育局代理局長蔡培林手中接下大會聖火，同時宣布民國114年全原運由高雄市接下主辦。

陳其邁表示，會吸取台北經驗將114年全原運辦得更好，相關預算市府和議會都會全力支持。他並宣布，今年全原運選手獎金加碼，去年個人冠軍調至10萬元，今年再調升至15萬元；團體賽冠軍每人也從1萬元調至5萬元。

陳其邁說，高雄代表隊準備出征，希望選手們放鬆心情盡力去比賽，議會和市府會當選手們的啦啦隊，「拿越多獎牌回來，獎金就愈多」，等大家凱旋賦歸。

高雄市原住民事務委員會表示，全國原住民族運動會於民國88年首度在當時的桃園縣舉辦，後改為每2年舉辦1次。112年第13屆全原運主題為「全力原夢」，24日至27日在台北登場。

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高雄市代表隊今年共報名16項賽程，分別為田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、傳統狩獵等，選手加帶隊人員共524人，參賽選手人數是歷年之最。

高雄市運動發展局長侯尊堯表示，高雄市原住民運動好手在各項賽事中表現出色，今年高雄市代表隊北上征戰，祝福所有選手旗開得勝，也期望透過此次盛會學習借鏡，讓114年由高雄市主辦的全原運能夠更加亮眼。（編輯：孫承武）1120315