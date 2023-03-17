全年齡皆能玩 草屯親子運動公園動土113年完工

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）推動「一鄉鎮一共融公園」目標，南投縣府斥資5000萬元興建草屯親子共融遊憩運動公園，包含兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、無障礙遊戲區，全年齡皆可使用，明年完工。

繼名間鄉親子生態園區落成、竹山竹夢親子公園開工，南投縣政府斥資新台幣5000萬元在草屯植物公園舊址打造草屯親子共融遊憩運動公園，南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君、草屯鎮長簡景賢與多名縣議員今天出席開工典禮，預計工期350天，民國113年完工。

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許淑華致詞表示，公園規劃結合地方文化、產業特色，也保留草地讓孩童可盡情奔跑，是一處結合景觀、生態、歷史、文化、親子遊憩的多元遊戲園區，各項設施考慮孩子及長輩，讓老、中、青三代全年齡層都能遊玩，附近還有國立台灣工藝研究發展中心等景點。

草屯鎮舊名「草鞋墩」，縣府表示，公園規劃以草鞋編織為意象形成基地動線，規劃前透過使用者需求分析，加入共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、旋轉搖擺區等，提供全年齡需求，無障礙空間及無障礙遊戲區也有適當空間設計，達成友善環境。（編輯：孫承武）1120317