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全年齡皆能玩 草屯親子運動公園動土113年完工

2023/3/17 18:34（3/17 18:46 更新）
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南投縣政府斥資在草屯植物公園舊址興建草屯親子共融遊憩運動公園，打造包含兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、無障礙遊戲區等，17日正式開工動土，預計民國113年完工。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月17日
南投縣政府斥資在草屯植物公園舊址興建草屯親子共融遊憩運動公園，打造包含兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、無障礙遊戲區等，17日正式開工動土，預計民國113年完工。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月17日
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）推動「一鄉鎮一共融公園」目標，南投縣府斥資5000萬元興建草屯親子共融遊憩運動公園，包含兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、無障礙遊戲區，全年齡皆可使用，明年完工。

繼名間鄉親子生態園區落成、竹山竹夢親子公園開工，南投縣政府斥資新台幣5000萬元在草屯植物公園舊址打造草屯親子共融遊憩運動公園，南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君、草屯鎮長簡景賢與多名縣議員今天出席開工典禮，預計工期350天，民國113年完工。

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許淑華致詞表示，公園規劃結合地方文化、產業特色，也保留草地讓孩童可盡情奔跑，是一處結合景觀、生態、歷史、文化、親子遊憩的多元遊戲園區，各項設施考慮孩子及長輩，讓老、中、青三代全年齡層都能遊玩，附近還有國立台灣工藝研究發展中心等景點。

草屯鎮舊名「草鞋墩」，縣府表示，公園規劃以草鞋編織為意象形成基地動線，規劃前透過使用者需求分析，加入共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區、旋轉搖擺區等，提供全年齡需求，無障礙空間及無障礙遊戲區也有適當空間設計，達成友善環境。（編輯：孫承武）1120317

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許淑華
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