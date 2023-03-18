屏東種下1500株原生樹木 增加0.5公頃綠地

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林務局屏東林區管理處18日在屏東科技產業園區舉辦植樹活動，民眾共同種下櫸木、黃連木、恆春山枇杷、大葉山欖等1500株原生樹木，增加0.5公頃綠地。中央社記者李卉婷攝 112年3月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）林務局屏東林區管理處今天在屏東科技產業園區舉辦植樹活動，與600多名民眾，共同種下櫸木、黃連木、大葉山欖等1500株原生樹木，以實際行動增加0.5公頃綠地。

屏東林管處、屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心、今天在屏東科技產業園區舉辦植樹活動，600名的民眾共同種下櫸木、黃連木、恆春山枇杷、大葉山欖等1500株原生樹木，增加0.5公頃綠地，透過植樹活動，逐步串聯高屏溪周邊棲地，建構人與動物共同生活的「森活圈」。

屏東林管處長楊瑞芬致詞指出，此次植樹的場域鄰近高屏溪，造林後的綠帶可提供民眾散步、休憩場域，也成為動植物棲息的生態廊道或遷徙中繼站，不僅維護生物多樣性，同時能提升人類生活品質。

屏東縣長周春米表示，屏東除配合中央獎勵造林計畫、移除外來入侵植物等，近年加強總圖書館、屏東榮總醫院、路廊街廓等公共場域植樹綠化，透由城市森林化的概念創造宜居環境，節能減碳、減緩氣候暖化。

屏東林管處提及，即使是都會區小面積的環境綠化，也能有生物棲地的效果，因此準備象牙樹、白水木、金門赤楠、蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木共1000株的苗木送給參與植樹的民眾，鼓勵大家藉由植樹，維護生態環境。（編輯：李亨山）1120318