婦人車鑰匙掉1米深水溝 彰警用帶磁鐵條吸出幫大忙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）婦人前往彰化市彰南路買晚餐時，汽車晶片鑰匙掉落深約1公尺水溝，情急之下求助警察，彰化分局2員警用黏有磁鐵的鐵條將鑰匙從水溝內吸出，婦人臉書貼文，感謝警察幫忙。

有婦人在臉書（Facebook）粉絲專頁「彰化人大小事」貼文感謝員警幫忙找回鑰匙；婦人指出，她開車載女兒前往彰化市彰南路買晚餐時，晶片鑰匙不小心掉落到深約1公尺的水溝，由於水溝蓋很重無法搬動，於是前往派出所請警察幫忙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，3月16日晚上有一名婦人帶著6歲女兒前往大竹派出所求救，指晶片鑰匙掉入水溝，2名員警到場後，原本想徒手搬開水溝蓋，但水溝蓋紋風不動，員警靈機一動，發現附近店家勾鐵門的鐵條上有磁鐵，於是向店家借用鐵條，將晶片鑰匙吸上來。

婦人事後在臉書貼文敘述過程，6歲女兒上車後也說「警察哥哥好帥」；感謝員警幫忙，讓她和女兒能順利開車回家。（編輯：陳仁華）1120319