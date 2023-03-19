海軍敦睦支隊基隆港開放參觀2天 謝國樑贈加菜金
2023/3/19 15:16（3/19 15:31 更新）
海軍敦睦遠航訓練支隊19日上午泊靠基隆港西3、西4碼頭，開放民眾登艦參觀，並安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩演出。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年3月19日
（中央社記者沈如峰基隆19日電）海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天靠泊基隆港西3、西4碼頭，開放民眾登艦參觀，軍方也安排精湛操演，見證堅實戰力。
海軍敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓任務，今年納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘艦艇，3月間陸續靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。
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海軍敦睦遠航訓練支隊今天上午泊靠基隆港西3、西4碼頭後，基隆市長謝國樑出席開幕式，強調國防安全需國人支持，並致贈加菜金給訓練支隊，祝賀航訓平安，圓滿成功達成任務。
海軍表示，明天下午敦睦遠航訓練支隊靠泊基隆港期間，將安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩演出。敦睦遠航訓練支隊24、25日將靠泊蘇澳港，26、27日靠泊花蓮港，參觀民眾請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導入場。（編輯：李錫璋）1120319
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