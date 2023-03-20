苗縣小黃共乘路線首啟用 高鐵站直達客家文化館

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗監理站指出，客委會台灣客家文化館位於銅鑼鄉郊區，缺乏大眾運輸接駁，公路總局核定「台鐵豐富站（高鐵苗栗站）－台灣客家文化館」為苗栗境內首條計程車共乘路線，今天通車，提升地區交通便利與觀光發展。

客委會客家文化發展中心今天舉辦「台鐵豐富站（高鐵苗栗站）－台灣客家文化館」計程車共乘服務啟動儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊、客發中心主任何金樑、公路總局主任秘書林義勝、銅鑼鄉長謝昌年等人坐上共乘計程車，抵達台灣客家文化館站，見證公共運輸促進客家文化觀光產業邁向嶄新里程碑。

公路總局新竹區監理所苗栗監理站長蘇淑賢表示，根據汽車運輸業管理規則第96條規定，計程車在核定營運區域內，得以共乘方式向每名乘客收取個別車資方式營業。

她說，考量台灣客家文化館位於銅鑼科學園區內，缺乏大眾運輸接駁，為提升地區交通便利與觀光發展，由監理站協調轄區計程車隊、台鐵豐富站與客發中心共同規劃計程車共乘路線，這是苗栗境內首例。

苗栗監理站指出，共乘路線現由台灣大車隊新竹分公司營運，起、迄站分別設於台鐵豐富站（鄰近苗栗高鐵站旁）入口排班計乘車處以及台灣客家文化館入口大門左側；共乘計程車前車窗有識別標誌，路程約23公里，行駛時間約30分鐘，單趟車資1人新台幣650元、4人共乘每人160元不等方式計費。

何金樑表示，客發中心先前已洽商機車行合作租車優惠、爭取銅鑼鄉公所免費接駁社區巴士增加站點，現再增加計程車共乘服務，方便遊客從台鐵豐富站（高鐵苗栗站）直達台灣客家文化館，提供更多元的交通服務。

他說，桐花季即將到來，歡迎民眾多加利用計程車共乘服務，造訪客家文化館及附近景點賞桐花，感受客庄文化之美。週一至週五可撥打台灣大車隊共乘預約專線03-6672468並提前1天預約，週末及國定假日暫停預約服務。（編輯：戴光育）1120320