台南耶誕燈節耶誕樹 奪美國繆思設計4大獎

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府今天表示，2022台南耶誕燈節主題耶誕樹，在美國「繆思設計大獎」大放異彩，囊括2023年度傳達類金獎、旅遊類金獎、展覽活動類銀獎、公共空間類銀獎等4大獎項。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，往年台南耶誕主燈區設立於舊城區湯德章紀念公園周邊及國立台灣文學館前，但腹地太小無法容納過多遊客，先移至台南市美術館2館前，2020年再移到台南運河旁。

市府委託雲林科技大學視覺傳達設計學院操刀，透過設計團隊巧思，搭配運河水景，營造璀璨亮麗的獨特造型耶誕樹，且報名參加美國繆思設計大獎（Muse Design Awards），初試啼聲就囊括2金2銀。

市府觀旅局代理局長林國華表示，市府和雲林科大2015年起合作設計耶誕樹，相較於其他縣市動輒新台幣千萬元經費，台南市以有限預算提供揮灑創意舞台，讓傳統節慶燈飾轉變成節慶限定版的公共藝術創作。

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2022年台南市耶誕樹以「點一盞燈報平安」為主題，靈感來自於連續3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭殘酷事實，希望構築人類平安及和平，在歲末時節化為安穩力量。

繆思設計大獎創立於2015年，由美國國際設計獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，鼓勵全球擁有質感、創意或設計靈感的實現，屬於全世界設計領域人士的專業競賽。（編輯：謝雅竹）1120320