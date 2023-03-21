普發6000元 新北區公所及戶所設窗口助線上登記

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（中央社記者高華謙新北21日電）全民普發6000元可由登記入帳等5大管道領取。新北為協助長者登記，29區公所及各戶政事務所等22日起開設「全民普發6000元線上登記窗口」，由專責人員協助線上登記，且供諮詢。

新北市政府民政局今天發布新聞稿表示，行政院日前公布全民普發新台幣6000元可由5大管道領取，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放等，其中登記入帳方式將於22日上午8時開始線上登記。

新北市民政局表示，考量部分市民或長者不擅上網，22日起在全市29區公所及各戶政事務所（含區所、辦事處）共開設64處「全民普發6000元線上登記窗口」，由專責人員協助民眾線上登記，並提供諮詢服務。

民政局長柯慶忠說，22日到26日會以身分證或居留證尾數進行分流，27日以後則不限尾數均可登記，系統至少開放6個月。民眾如果前5天就要到區公所或戶政事務所登記，記得確認身分證尾數。22日可登記尾數是0、1；23日為2、3；24日為4、5；25日為6、7；26日為8、9。不過由於26日適逢假日，尾數8、9的民眾可在27日前往，避免白跑一趟。

柯慶忠說，民眾應攜帶身分證或居留證、健保卡及金融機構帳號；未滿13歲者，可由父母或法定監護人其中一人代領，代領者應記得攜帶被代領人的健保卡，才能操作系統。

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柯慶忠表示，民眾28日起可到「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估將於預算三讀公布生效後5個工作日起陸續撥款，屆時6000元將自動匯入登記時提供的金融機構帳號。

柯慶忠也指出，近期坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖騙取個資及金融資訊，請民眾登記時務必提高警覺，勿信來路不明簡訊及LINE連結，點擊網址前也應再三確認正確網址為https://6000.gov.tw。（編輯：李錫璋）1120321