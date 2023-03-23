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雞蛋供應量不足 福壽山農場天池茶葉蛋暫停銷售

2023/3/23 14:26（3/23 14:46 更新）
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台中市福壽山農場天池旁販賣部的茶葉蛋，是許多民眾上山必吃美食，現在因雞蛋供應量不足，暫停銷售。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月23日
台中市福壽山農場天池旁販賣部的茶葉蛋，是許多民眾上山必吃美食，現在因雞蛋供應量不足，暫停銷售。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）全台雞蛋市場供應短缺，台中市福壽山農場雞蛋供應貨源量不足，目前茶葉蛋暫時停售，福壽山農場表示，等到供應商恢復供蛋後，茶葉蛋會再上架販售。

福壽山農場今天在臉書（Facebook）發文表示，到福壽山農場天池必吃的靈氣茶葉蛋，目前因為受到市場缺蛋的影響，3月10日煮了香噴噴的一大鍋賣完後，目前先暫停販售，待之後雞蛋供應穩定，農場就會持續販售。

福壽山天池位於海拔2614公尺，許多遊客到天池賞景會繞池祈福，而農場在天池旁的達觀亭設有販賣部，銷售咖啡及茶葉蛋等食物，茶葉蛋每顆新台幣15元，不少遊客上山都會吃上一顆茶葉蛋，暖胃之外還可打卡發文。

福壽山農場工作人員表示，農場的食材是至宜蘭採購，距離約120公里，海拔落差2000公尺，來回車程6個小時，均由農場自行派車載運，每週2至3趟，正常每趟載1至3箱蛋，約200至600顆。

農場指出，目前叫貨還是有蛋，但是量不足，每趟約可載到一箱200顆蛋，先供應餐廳為主。（編輯：張雅淨）1120323

#缺蛋
#福壽山農場
#天池茶葉蛋
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