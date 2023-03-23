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918強震花蓮2鄉鎮納骨塔受損 中央挹注經費整修

2023/3/23 18:39（3/23 19:16 更新）
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2022年9月18日台東強震造成鄰近的花蓮縣玉里鎮、富里鄉災情嚴重，多處納骨塔位等殯葬設施受損，近3000個納骨櫃損壞，花蓮縣政府向中央爭取修復經費，獲內政部核定補助新台幣2560萬元。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月23日
2022年9月18日台東強震造成鄰近的花蓮縣玉里鎮、富里鄉災情嚴重，多處納骨塔位等殯葬設施受損，近3000個納骨櫃損壞，花蓮縣政府向中央爭取修復經費，獲內政部核定補助新台幣2560萬元。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）去年918台東強震造成鄰近的花蓮玉里鎮、富里鄉災情嚴重，多處納骨塔位等殯葬設施受損，近3000個納骨櫃損壞，花蓮縣府獲內政部同意核定新台幣2560萬元用於整修設施。

花蓮縣府民政處今天發布新聞資料指出，918台東強震造成玉里鎮松浦火化場、松浦納骨塔、長良納骨塔以及富里鄉第一公墓納骨塔等殯葬設施受損，其中有近3000個納骨櫃位損壞，縣府立即啟動應變機制，安置掉落的骨灰罈。

玉里鎮公所評估殯葬設施震災復建經費約1400萬元，富里鄉公所則約1926萬元，花蓮縣府透過民進黨立委陳瑩、國民黨立委傅崐萁向中央爭取，獲內政部核定補助2560萬元。

花蓮縣府民政處指出，玉里鎮公所分配到1260萬元，將用於松浦火化場建築物整修、火化爐具、空氣污染防制設備修繕及松浦納骨塔櫃位重建等；富里鄉公所獲補助1300萬元，將重建第一公墓納骨塔櫃位。

花蓮縣府民政處長明良臻透過新聞稿指出，將持續輔導2處公所加速辦理殯葬設施震災復原重建工作，撫慰先人與遺屬。（編輯：張雅淨）1120323

#花蓮縣府民政處長
#明良臻
#內政部
明良臻
普發6000元 花蓮鄉鎮市戶所設窗口協助登記
陳瑩
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