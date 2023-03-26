澎湖零星降雨 有益花生春耕但對水庫儲水沒幫助

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久旱不雨的澎湖，雖受華南水氣影響，帶來久違降雨，可惜小雨稀稀落落，對甫種植的花生等農作有些許助益，但未對水庫儲水帶來幫助。中央社 112年3月26日

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（中央社澎湖縣26日電）久旱不雨的澎湖，雖受華南水氣影響，帶來久違降雨，可惜小雨稀稀落落，對甫種植的花生等農作有些許助益，但由於都被地表所吸收，對水庫儲水一點幫助都沒有。

澎湖地區從昨天傍晚，天空烏雲籠罩，晚上7時許終於降雨，但雨勢不大，且稀稀落落，不少民眾撐傘享受著這3月難得的小雨，非常開心且舒服；由於烏雲密布，白晝宛若天黑，民眾駕車也都開著燈。

澎湖氣象站表示，受到中國華南水氣東移影響，澎湖境內烏雲密布，雖有降雨，但雨勢零星稀落，各鄉市與離島觀測站所觀測到的時雨量，約在0.5至1毫米左右，截至今天上午9時許，累積降雨量最多的是在白沙鄉吉貝嶼有22毫米，其餘都僅在個位數。

水公司澎湖營運所主任曾合意接受中央社記者訪問表示，澎湖一般降雨量，要累積達50毫米以上，水庫才會有進水和儲水效果，像這波雨勢，雨水都被地表所吸收，對水庫儲水一點幫助都沒有，反倒是對剛春耕的花生等農作有所助益；澎湖現有成功等3座水庫，儲水維持在48萬噸左右。（編輯：陳仁華）1120326

澎湖地區25日傍晚天空烏雲籠罩，民眾駕車也都開著車燈，晚間7時許終於降雨，但雨勢不大。中央社 112年3月26日