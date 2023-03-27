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阿里山罕見美景 吉野櫻開花、遠眺見玉山積雪

2023/3/27 13:51（3/27 15:01 更新）
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阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台27日染井吉野櫻盛開，又能遠眺玉山群峰積雪、大片雲海，令遊客興奮。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月27日
阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台27日染井吉野櫻盛開，又能遠眺玉山群峰積雪、大片雲海，令遊客興奮。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台今天染井吉野櫻盛開，又能遠眺玉山群峰積雪令人興奮；嘉義林管處技士蕭明學表示，3月底通常已是春暖花開，玉山難得下雪，是罕見美景。

阿里山攝影達人黃源明今天在「漫步在雲端的阿里山」粉專貼文指出，今年的春雨終於來了，雨後暫歇的空檔，也帶來祝山觀景台的染井吉野櫻花盛開與玉山三月雪一同出現的奇景，同時加碼送上雲海，遊客看到都很興奮。

蕭明學今天告訴中央社記者，3月底通常已春暖花開，在祝山同時看到玉山積雪與吉野櫻開花，這20、30年來次數不多，是罕見的美景。

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蕭明學說，阿里山國家森林遊樂區花季從3月10日開始至4月10日結束，因乾旱、3月氣溫偏低，染井吉野櫻現在才綻放，阿里山工作站前的櫻王（染井吉野櫻）已盛開，祝山觀景平台、阿里山派出所的染井吉野櫻已開8成。下雨對櫻花沒有太大影響，現在開得很艷麗。

中央氣象局表示，位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔3858公尺的玉山氣象站26日觀測到降雪，創設站80年最晚降雪紀錄，且去年12月至今年2月未見初雪，也是史上第1次。（編輯：郭諭儒）1120327

#蕭明學
#阿里山
#黃源明
蕭明學
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