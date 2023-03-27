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台北捷運歡慶27歲生日 邀3月壽星享好禮

2023/3/27 14:55
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北捷運迎來27週年，28日下午將舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會，邀請3月份壽星過生日，提供限量免費下午茶、嚴選咖啡、生日禮物等，還有機會帶回耳機、吹風機等好禮。

台北捷運發布新聞稿表示，北捷自1996年3月28日通車至今，走過27個春夏秋冬，服務超過125億人次的乘客，為歡慶27歲生日，將於明天下午2時在「Metro Corner台北車站」舉辦慶生會，邀請3月壽星過生日。

北捷表示，慶生會將提供限量100份免費下午茶及北捷嚴選咖啡，另外還有限量100份專屬3月壽星禮，下午1時30分將依照排隊順序發給「禮物號碼牌」為憑，請依現場人員引導排隊。

此外，慶生會場上將再抽出3月份壽星6名，有機會把知名品牌耳機、膠囊咖啡機、吹風機等帶回家。

北捷表示，位於捷運台北車站B1層的「Metro Corner台北車站」及捷運忠孝復興站B1層的「Metro Corner忠孝復興站」2座微型商場也選在明天開幕，提供旅客舒適便捷的購物環境及多項消費好禮。

北捷說，這是繼去年3月「Metro Corner南京復興站」開幕後，持續拓展微型商場概念，針對學生及時尚族群，提供「順手買」的貼心生活服務及方便取用的點心商品。（編輯：蕭博文）1120327

#北捷
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#捷運忠孝復興站
台北捷運
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