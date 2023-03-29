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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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宜蘭國民運動中心漏水 縣府：要求廠商立即改善

2023/3/29 14:10（3/29 14:56 更新）
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宜蘭縣議員林麗29日指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，希望盡快改善。（林麗提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年3月29日
宜蘭縣議員林麗29日指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，希望盡快改善。（林麗提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年3月29日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣議員林麗今天指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，導致球場無法使用。縣府表示，因廠商施作太陽能光電板未作好防水工程，已要求立即改善。

林麗表示，宜蘭國民運動中心內的球場最近出現天花板漏水現象，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，可見縣政府教育處消極維護管理，希望盡快改善。

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教育處指出，因國民運動中心屋頂日前施做太陽能光電板，22日完工，24日就發生漏水情形，導致球場無法使用，縣府在第一時間就要求廠商改善，但因近日一直下雨潮濕，防水工程無法施做，問題無法立即解決。

教育處表示，已在館內先以帆布接漏水，再以水管引流排放，讓水不會滴到球場木板，球場要待漏水問題解決，並評估安全無虞後，才能重新開放。（編輯：李亨山）1120329

#林麗
#宜蘭國民運動中心
#縣政府教育處
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