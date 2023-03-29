宜蘭國民運動中心漏水 縣府：要求廠商立即改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭縣議員林麗29日指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，希望盡快改善。（林麗提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣議員林麗今天指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，導致球場無法使用。縣府表示，因廠商施作太陽能光電板未作好防水工程，已要求立即改善。

林麗表示，宜蘭國民運動中心內的球場最近出現天花板漏水現象，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，可見縣政府教育處消極維護管理，希望盡快改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育處指出，因國民運動中心屋頂日前施做太陽能光電板，22日完工，24日就發生漏水情形，導致球場無法使用，縣府在第一時間就要求廠商改善，但因近日一直下雨潮濕，防水工程無法施做，問題無法立即解決。

教育處表示，已在館內先以帆布接漏水，再以水管引流排放，讓水不會滴到球場木板，球場要待漏水問題解決，並評估安全無虞後，才能重新開放。（編輯：李亨山）1120329