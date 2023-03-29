校友募捐千萬 聯大改善校區交通及護坡工程動土

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聯合大學「二坪山校區周邊護坡及綠美化工程」29日動土，苗栗縣長鍾東錦（前左5）出席，與聯大校長李偉賢（前左4）等人一同執鏟。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國立聯合大學「二坪山校區周邊護坡及綠美化工程」今天動土，校長李偉賢感謝校友熱心募集千萬資金促成，利用邊坡改善同時解決台13線銜接T字路口風險，提升師生交通安全。

聯合大學二坪山校區北側台13線人行道旁邊坡，因颱風、豪雨長期侵蝕，邊坡出現崩塌滑落危機，為避免災害發生，校方籌募新台幣1000萬元，加上公路總局提供土地同意學校認養、苗栗縣政府協助工程設計、發包，共同推動執行「二坪校區周邊護坡及綠美化工程」，今天舉行開工動土典禮，苗栗縣長鍾東錦、聯大校長李偉賢、苗栗市長邱鎮軍等人一同焚香祝禱工程順利，並執鏟動土。

校方表示，學校現有「第一（二坪山）」及「第二（八甲）」2校區，因苗栗地形坡度較大，尤其二坪山校區活動中心、運動場旁為學生機車停車區，鄰地部分坡度高達30度以上，且前後高差極大，下雨或土壤飽和度較大時，有土壤、土石滑動疑慮，影響台13線旁汽機車通行安全。

縣府工務處長古明弘指出，工程除施做護坡擋土牆及植栽綠美化，同時也將改善機車道、調整交通號誌、設置路燈等，並針對現有二坪校區路口動線，檢討台13線銜接聯大路T字路口交通問題，以達最佳的路線配置，讓學生騎機車往返兩校區間更安全。

李偉賢指出，去年適逢創校50週年校慶，獲得校友們響應及募集捐款，今年利用款項中1000萬元作為改善工程資金，同時也感謝中央、地方政府給予大力協助，工期預計需6個月，期待完工後提供師生、在地區民更好的學習及活動居住環境。（編輯：張銘坤）1120329