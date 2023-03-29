林志盈獲選悠遊卡公司董事長 解任總經理邱昱凱

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悠遊卡投控公司新任董事長出爐，由曾任悠遊卡公司總經理及台中捷運股份有限公司董事長的林志盈接任，盼發揮交通長才，由悠遊卡公司擔綱系統及技術整合，推動北北基桃1200定期票。（悠遊卡公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月29日

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）悠遊卡投控公司董事會昨天選出前台中捷運公司董事長林志盈擔任董事長，旗下子公司悠遊卡公司今天也召開董事會，推舉林志盈為董事長，同時解任原總經理邱昱凱。

繼悠遊卡投資控股公司董事會昨天選出新任董事長林志盈後，悠遊卡公司今天發布新聞稿表示，悠遊卡投控昨天改派6名悠遊卡公司董事代表，包含林志盈、鄒開蓮、李耀中、吳詣泓、陳榮明及李志仁，悠遊卡公司隨即召開新董事會，推舉林志盈為第9屆董事會董事長。

悠遊卡公司指出，林志盈同時兼任悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長，可達成事權統一、政策一貫的效果，且為配合新的經營團隊，董事會今天同時解任原總經理邱昱凱，並由董事暨副總經理李志仁代理。

林志盈表示，在悠遊卡投控及悠遊卡公司完成全面改組後，期許所有員工秉持一貫認真、服務的精神，在原有的基礎上持續精進，提供民眾高品質的服務。

悠遊卡公司原本是悠遊卡投控公司100%投資的公司，今年1月因登錄興櫃，以實物減資的方式完成股權分散作業，但悠遊卡投控仍持悠遊卡公司過半股權，為悠遊卡公司最大股東。（編輯：張銘坤）1120329